Treinadores do Rio Ave e Casa Pia passam a ser adjuntos

Luís Freire e Filipe Martins vão perder o estatuto de treinador principal, devido ao regulamento da UEFA.

A medida aplica-se porque os técnicos ainda não possuem o grau IV de treinador, premissa necessária no âmbito do procedimento de licenciamento dos clubes pela UEFA, para a inscrição nas competições europeias da próxima época. O organismo que tutela o futebol na Europa não transpôs para as suas diretivas uma alteração ao regulamento das competições nacionais, aprovada no início da época, que permite que um técnico que tenha subido de escalão, e se mantenha na equipa, possa, na época subsequente, continuar como técnico principal na época, mesmo tendo o nível III de treinador.

Essa divergência entre os regulamentos da UEFA e da Liga Portuguesa forçará a que, temporariamente, Luís Freire e Filipe Martins não possam surgir como técnicos principais dos respetivos conjuntos, algo que, na prática, só se reflete a nível logístico.

No caso do Casa Pia, será Miguel Quaresma a orientar a equipa. Já no Rio Ave, será Vítor Vinha a substituir Luís Freire, que já entrou na ficha de jogo esta noite, no encontro diante o Arouca.

"A situação em nada belisca os nossos objetivos e o nosso trabalho, bem como a imagem do Rio Ave e do futebol português, tratando-se apenas de garantir pressupostos regulamentares, que nos ultrapassam", esclareceram os vila-condenses, em comunicado.