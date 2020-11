Treinadores lusos com jornada vitoriosa na Liga Europa

JN Hoje às 20:44, atualizado às 22:01 Facebook

O Tottenham, a AS Roma e o PAOK, todos orientados por treinadores portugueses, saíram vitoriosos da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Os "Spurs", treinados por José Mourinho venceram fora os búlgaros do Lugodorets, por 3-1, numa partida em que estiveram sempre na frente do marcador. Harry Kane adiantou os londrinos no marcador, aos 13 minutos, com Lucas Moura a aumentar, aos 33.

Os da casa ainda reduziram por Keseru, aos 50 minutos, mas Giovani Celso apontou o terceiro golo do Tottenham, que ocupa a segunda posição do Grupo J.

No Grupo A, o conjunto romano, orientado por Paulo Fonseca, goleou, em casa, os romenos do Cluj, por 5-0, com golos de Mkhitaryan (2), Ibañez (24), Mayoral (34 e 84) e Pedro Rodríguez (89), e lidera com sete pontos.

Por seu lado, no Grupo E, Abel Ferreira conduziu os gregos de Salónica ao triunfo frente aos holandeses do PSV (4-1). O PAOK até começou a partida a perder, fruto do penálti convertido por Zahavi, mas deu a volta à desvantagem no segundo tempo. Schwab (47), Zivkovic (56 e 66) e Tzolis (58) foram os obreiros da reviravolta no marcador.

Com esta vitória, os gregos subiram ao segundo lugar, com cinco pontos, menos dois que os espanhóis do Granada, que se impuseram os cipriotas do Omonia, por 2-0.

Eis os resultados da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa:

Grupo A

Roma-Cluj, 5-0

Young Boys-CSKA Sófia, 3-0

Grupo B

Rapid Viena-Dundalk, 4-3

Arsenal-Molde, 4-1

Grupo C

Hapoel Beer-Sheva-Bayer Leverkusen, 2-4

Slavia Praga-Nice, 3-2

Grupo D

Lech Poznan-Standard Liège, 3-1

Benfica-Rangers, 3-3

Grupo E

PAOK Salónica-PSV Eindhoven, 4-1

Omonia-Granada, 0-2

Grupo F

Rijeka-Nápoles, 1-2

Real Sociedad-AZ Alkmaar, 1-0

Grupo G

Leicester-S. C. Braga, 4-0

Zorya Luhansk-AEK Atenas, 1-4

Grupo H

Celtic-Sparta Praga, 1-4

AC Milan-Lille, 0-3

Grupo I

Sivasspor-Qarabag, 2-0

Villarreal-Maccabi Telavive, -

Grupo J

Ludogorets-Tottenham, 1-3

Antuérpia-LASK Linz, 0-1

Grupo K

Dinamo Zagreb-Wolfsberger, 1-0

Feyenoord-CSKA Moscovo, 3-1

Grupo L

Hoffenheim-Liberec, 5-0

Estrela Vermelha-Gent, 2-1