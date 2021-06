Treinadores podem ser suspensos após séries de amarelos já em 2021/22

José Pedro Gomes Hoje às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir da próxima época, os treinadores passam a ser equiparados aos jogadores no que diz respeito às sanções disciplinares com cartões. Caso acumulem, por exemplo, cinco amarelos terão, também, de cumprir um jogo de suspensão. Gravações dos sistemas de arbitragem passam a poder ser escutadas pelos clubes.

Esta foi uma das decisões tomadas ontem pelos clubes na assembleia geral da Liga, no Porto, onde participaram representantes de quase todas as sociedades desportivas, nomeadamente o presidente do F.C. Porto, Pinto da Costa.

Além desta medida, foi também aprovada uma proposta apresentada pelo Sporting para que os clubes passem a ter acesso às gravações dos sistemas de arbitragem, desde que solicitado por um arguido envolvido diretamente nessas conversas, excetuando as comunicações entre o árbitro e o VAR.

Foi igualmente ratificada uma nova regra que prevê que se um jogador recorrer de um cartão amarelo, estando no final de uma série de cinco, cumprirá imediatamente a suspensão caso seja de novo admoestado. Também ficou decidido a implementação de um play-off de acesso à Liga 2, disputado entre o antepenúltimo deste escalão e um terceiro classificado da Liga 3.

Os clubes aprovaram, ainda que as cinco substituições implementadas nas ligas profissionais vão manter-se, em 2021/22, como medida cautelar face aos impactos da covid-19.