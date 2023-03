Treinadores portugueses conhecem adversários na Taça Libertadores

JN/Agências Hoje às 14:08 Facebook

O Flamengo, treinado pelo português Vítor Pereira, vai começar a defender o título na Taça Libertadores num grupo que integra Racing, da Argentina, Aucas, do Equador, e Nublense, do Chile, ditou o sorteio realizado na segunda-feira.

O Flamengo, que ficou integrado no Grupo A da edição de 2023 da mais importante prova sul-americana de clubes, conquistou no ano passado o terceiro troféu, sob o comando do brasileiro Dorival Júnior, depois de em 2019 se ter sagrado campeã com o treinador português Jorge Jesus.

O Palmeiras, campeão brasileiro em exercício e vencedor da Taça Libertadores de 2020 e 2021, ambas sob a liderança técnica de Abel Ferreira, ficou integrado no Grupo C, em conjunto com Barcelona, do Equador, Bolívar, da Bolívia, e Cerro Porteño, do Paraguai.