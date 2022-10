Treinadores portugueses na lista dos mais indisciplinados do Brasileirão 

Daniela Silva Hoje às 19:52 Facebook

Os técnicos portugueses do Brasileirão - Abel Ferreira (Palmeiras), António Oliveira (Cuiabá) e Vítor Pereira (Corinthians) estão na lista dos treinadores com mais cartões do campeonato brasileiro de futebol.

Abel Ferreira e António Oliveira são os treinadores que mais cartões receberam na competição. À 32ª jornada os dois portugueses têm oito cartões amarelos e um vermelho, cada. Vítor Pereira surge também na lista dos cinco treinadores mais advertidos, segundo uma análise do Globo Esports, com cinco cartões amarelos e um vermelho.

Os brasileiros Mano Menezes e Maurício Barbieri acompanham os portugueses na lista dos mais indisciplinados do Brasileirão com seis amarelos e um vermelho para o treinador do Internacional e cinco amarelos para o técnico do Bragantino.

Apesar das advertências por parte dos árbitros, Abel Ferreira e Vítor Pereira têm brilhado na competição. Vítor Pereira está perto de se sagrar campeão com o Palmeiras. O "verdão" é líder com oito pontos de avanço do segundo lugar, o Internacional, e segue invicto na prova há 17 jogos.

O Corinthians, de Vítor Pereira, está em quinto lugar, com um jogo a menos e a seis pontos do segundo lugar. Na última quinta feira, dia 20, o Corinthians caiu na final da taça do Brasil frente ao Flamengo nas grandes penalidades.

António Oliveira é o treinador português que destoa dos restantes compatriotas no Brasileirão ao estar na zona de despromoção. O Cuiabá está no 17º posto e não ganha há cinco jogos.

A lista dos treinadores com mais cartões:

Abel Ferreira (Palmeiras) - oito amarelos e um vermelho

António Oliveira (Cuiabá) - oito amarelos e um vermelho

Mano Menezes (Inter) - seis amarelos e um vermelho

Vítor Pereira (Corinthians) - cinco amarelos e um vermelho

Maurício Barbieri (Bragantino) - cinco amarelos