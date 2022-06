Treino aberto na Luz agendado para as 17 horas de domingo

JN Hoje às 11:32 Facebook

O Benfica revelou, esta terça-feira, que a sessão de preparação aberta aos adeptos, anunciada por Roger Schmidt, começa às 17 horas de domingo.

No final da conferência de imprensa de estreia do técnico alemão, segunda-feira, Roger Schmidt lançou um repto aos simpatizantes.

"Convido os adeptos a virem ao estádio no próximo domingo para assistirem ao nosso treino, que será aberto, para nos acompanharem e estarem com a equipa", sublinhou o treinador quando respondia a uma questão sobre a sensação de jogar com o estádio cheio.

A ação visa à partida reforçar a ligação entre a equipa, simpatizantes e o próprio técnico que já ganhara pontos nesse domínio, devido à frase proferida no dia da primeira visita para oficializar a ligação ao clube. Na altura vincou: "Amar o futebol é amar o Benfica".