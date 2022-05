Treino do Sporting contou com 11 jovens da formação

Ruben Amorim teve todo o plantel à disposição.

O Sporting voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira para preparar a partida frente ao Portimonense, no próximo sábado. Ruben Amorim põde contar com a totalidade do plantel leonino, tendo chamado vários atletas da formação para a sessão.

Diego Calai, Rodrigo Ribeiro, Chico Lamba, Rafael Fernandes, José Marsà, Flávio Nazinho, Miguel Menino, Edson Silva, Lucas Dias, Vando Félix e Tiago Rodrigues foram os jovens que fizeram parte do treino dos leões. O Sporting volta a trabalhar na manhã desta sexta-feira, antes da conferência de imprensa de Ruben Amorim, marcada para as 12.30 horas.