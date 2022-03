Três adeptos do Lille detidos durante o jogo com o Chelsea

JN Hoje às 13:26 Facebook

Fora do recinto, adeptos ingleses espalharam o terror pela cidade francesa, obrigando à intervenção da polícia.

O jogo entre o Lille e o Chelsea, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, originou a detenção de três adeptos franceses, por insultos racistas, utilização de pirotecnia e invasão de campo. Todos acabaram detidos pela polícia francesa, segundo o "L'Equipe".

Para lá do que aconteceu no interior do estádio Pierre-Mauroy, a passagem dos adeptos do Chelsea por Lille ficou marcada por atos de violência nas ruas da cidade, que obrigaram a intervenção policial.

No campo, os ingleses venceram os franceses por 2-1, confirmando a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, prova que venceram na temporada passada. Pulisic e Azipilicueta deram a volta ao tento inicial de Yilmaz, de penálti.