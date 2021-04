Três adeptos receberam dragões em Sevilha

Nuno A. Amaral Hoje às 20:59 Facebook

Comitiva portista chegou ao hotel às 20 horas, onde vai pernoitar antes de voltar a defrontar o Chelsea. Diogo Costa, com covid-19, foi o único jogador que não viajou.

A comitiva do F. C. Porto já está instalada em Sevilha, onde na terça-feira volta a defrontar o Chelsea, agora para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Os dragões chegaram ao hotel por volta das 20 horas e voltaram a ser recebidos pelos mesmos três adeptos que há uma semana já haviam acolhido a equipa.

Sérgio Conceição levou quase todos os jogadores do plantel. A exceção é o guarda-redes Diogo Costa, que ficou no Porto por estar infetado com o novo coronavírus.

O Chelsea-F. C. Porto tem início marcado para as 20 horas de terça-feira. Os dragões têm de recuperar uma desvantagem de 2-0 para estarem nas meias-finais da Champions.