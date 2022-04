Três águias sabem como anular o favoritismo do Liverpool

Vertonghen, Otamendi e Taarabt já derrotaram os reds em jogos oficiais. Quartos de final ganham especial importância para Nélson Veríssimo depois do segundo lugar do campeonato ficar ainda mais complicado

Não há como negar o favoritismo do Liverpool na eliminatória frente ao Benfica. Os reds chegam à Luz com 16 vitórias nos últimos 17 encontros e no plantel contam com estrelas de gabarito mundial em todos os setores, desde Alisson na baliza, passando por Alexander-Arnold e Van Dijk na defesa, Thiago e Fabinho no meio-campo e nomes como Salah, Diogo Jota e Luis Díaz na frente de ataque, com Firmino e Sadio Mané a juntarem-se às soluções neste tridente ofensivo.

Ainda assim, o Benfica já surpreendeu ao chegar a esta fase da competição, deixou o Ajax pelo caminho nos oitavos e há no plantel encarnado quem já tenha derrotado o gigante inglês: o capitão Otamendi, que ao serviço do Manchester City derrotou os reds por três vezes, o parceiro da defesa Jan Vertonghen, que na longa passagem pelo Tottenham soma dois triunfos contra o Liverpool e Adel Taarabt, que com a camisola do Queens Park Rangers também somou um triunfo. Weigl, João Mário e Lázaro também já defrontaram o seis vezes campeão europeu, mas nunca conseguiram triunfar.