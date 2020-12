Três ausências no Sporting no jogo com o Famalicão

JN Hoje às 17:17 Facebook

Rúben Amorim, treinador do Sporting, afirmou, esta sexta-feira, que o Sporting não vai contar com Nuno Mendes, Jovane e Gonzalo Plata (lesionados, no jogo de sábado, com o Famalicão, e, sobre o mercado, deixou um aviso aos pretendentes das jovens pérolas leoninas. "Não vai ser fácil tirarem-nos, vão ter de pagar muito dinheiro".

Relativamente às críticas do F.C. Porto sobre as arbitragens nos jogos do Sporting, o responsável evitou polémicas. "Estivemos sempre focados no nosso clube, não ligamos aos outros, só vemos verde. Quanto mais o Sporting crescer, mais problemas desses teremos. É um bom sinal".

Os leões lideram o campeonato mas Amorim não quis colocar a fasquia demasiado alta. "Objetivos mínimos para esta época? É vencer todos os jogos... Sobre o título, quando for bom para a equipa, direi que somos candidatos".