Três bombeiros morrem após queda de grua no Catar

Três bombeiros paquistaneses morreram na quarta-feira no Qatar, num acidente com uma grua, a menos de um mês do Mundial de futebol, anunciaram as autoridades.

Segundo a mesma fonte, os três homens não estavam envolvidos no vasto exercício de segurança Watan, que decorreu entre domingo e hoje e serve de preparação para o Mundial de futebol Catar2022, que decorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

As autoridades não deram detalhes sobre o acidente, mas depoimentos de amigos das vítimas publicados nas redes sociais indicam que os bombeiros foram atingidos por uma grua que caiu no porto de Hamad.

O exercício Watan juntou forças de segurança de 15 países, envolveu caças e simulou um ataque químico contra um estádio e várias manifestações de adeptos no exterior do mesmo.

O comité de operações de segurança do Mundial assegurou, no Twitter, que o exercício demonstrou "a capacidade, prontidão e determinação das forças militares e civis para enfrentar todos os cenários".