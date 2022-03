Três candidatos à cadeira do poder no V. Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 10:27 Facebook

António Miguel Cardoso concorre pela segunda vez, Alex Costa em estreia e Miguel Pinto Lisboa recandidata-se a novo mandato na presidência.

Os sócios do Vitória de Guimarães escolhem este sábado o presidente que vai gerir os destinos do clube e da SAD no próximo triénio. À semelhança do que sucedeu em 2019, voltam a ser três os candidatos à cadeira do poder, um deles, Alex Costa, em estreia absoluta.

António Miguel Cardoso, da lista A, escolheu como slogan "Mais Vitória". Em 2019, o empresário, de 45 anos, foi candidato e ficou no segundo lugar, reunindo a preferência de 2202 associados. Um número que o empresário entende ser um bom ponto de partida para vencer. Alex Costa, da lista B, adotou o "Sim Vitória" como slogan de campanha. O antigo capitão e treinador dos vitorianos, de 42 anos, apresenta-se a sufrágio pela primeira vez. "Um Vitória de todos" foi slogan escolhido por Miguel Pinto Lisboa, da lista C, que se recandidata a novo mandato. Em 2019, o atual presidente, de 50 anos, foi eleito com os votos de 3584 associados.