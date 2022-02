Três candidaturas confirmadas ao ato eleitoral do Vitória

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 22:23 Facebook

Lista encabeçada por Miguel Pinto Lisboa vai a votos, confirmou a Mesa da Assembleia-geral dos minhotos.

O próximo ato eleitoral do Vitória de Guimarães, agendado para o próximo dia 5 de março, terá três candidaturas, confirmou, em comunicado oficial, nesta noite de terça-feira, a Mesa da Assembleia-geral dos minhotos. "Em virtude dos protestos verbais apresentados pelas listas "Mais Vitória" e "Sim Vitória", relativamente à validação das assinaturas apresentadas pela lista "Um Vitória de Todos", decidiu esta Mesa da Assembleia Geral em reunião reanalisar as assinaturas apresentadas por aquela lista. Após análise foram efetivamente agora detetadas pela Mesa da Assembleia Geral assinaturas que poderão suscitar dúvidas quanto à sua autenticidade. Não pode, no entanto, esta Mesa aferir da existência da prática de falsificação", justificam os responsáveis.



"Desta situação será dado imediato conhecimento ao Conselho de Jurisdição para análise e eventual participação às autoridades judiciárias. Expurgadas essas assinaturas, bem como, por precaução as constantes do mesmo formulário, verificou-se que as assinaturas apresentadas são nos termos estatutários suficientes para admitir a lista "Um Vitória de Todos" a sufrágio".