Três casos positivos no Rebordelo adiam jogo da Taça de Portugal com Varzim

O jogo Rebordelo-Varzim, da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal de futebol, agendado para este domingo, foi adiado após três casos positivos de covid-19.

Segundo apurou o JN, há três jogadores do Rebordelo infetado com o novo coronavírus. Esta informação é conhecida 10 horas depois de o clube, do campeonato distrital da Associação de Futebol de Bragança, ter indicado que um jogador teve um teste "inconclusivo/positivo" após os testes à covid-19 realizados antes da receção ao Varzim, da II liga, para a Taça de Portugal.

"O nosso atleta irá repetir o exame, não tem sintomas, e está na sua residência em isolamento", acrescentou a Rebordelo, numa nota colocada no Facebook.

Também o Varzim, do segundo escalão, anunciou o adiamento da partida, que estava prevista para as 15 horas, "por determinação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)".

Numa nota publicada no sítio oficial na Internet, o clube da Póvoa do Varzim transcreveu o comunicado da FPF no qual explica que após ter sido "ponderado o risco para a saúde pública" e a "aplicação do princípio da precaução" a entidade decidiu adiar o jogo "uma vez que existem datas disponíveis para o efeito".

A FPF anunciou ainda que o encontro da segunda eliminatória da Taça de Portugal irá jogar-se em 28 de outubro, às 15:00, em Rebordelo, no concelho de Vinhais, "salvo acordo dos clubes em contrário dentro das próximas 48 horas e posterior aprovação da FPF nos termos regulamentares".

