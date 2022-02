Três dragões e cinco leões em alerta amarelo

Nuno A. Amaral Hoje às 19:41 Facebook

João Mário, Uribe, Bruno Costa, Porro, Esgaio, Palhinha, Pote e Sarabia arriscam ficar de fora do F. C. Porto-Sporting.

O grande embate entre F. C. Porto e Sporting, crucial nas contas do título, realiza-se apenas na próxima sexta-feira e as duas equipas ainda jogam uma vez antes de se defrontarem (os dragões vão a Arouca este domingo e os leões recebem o Famalicão no mesmo dia), mas há um fator ao qual Sérgio Conceição e Ruben Amorim terão de dar atenção já na jornada deste fim de semana.

Nos plantéis dos dois clubes, existem oito jogadores que estão a um cartão amarelo de completar uma série de cinco no campeonato, o que automaticamente os afastará do clássico no Dragão: João Mário, Bruno Costa e Uribe, do lado portista; Pedro Porro, Ricardo Esgaio, Palhinha, Pedro Gonçalves e Sarabia, do lado leonino.

Entre os jogadores em risco, há vários habituais titulares. No F. C. Porto, João Mário, recuperado de lesão, é a única opção de raiz para o lugar de lateral-direito, Uribe é o sexto jogador com mais minutos nesta época na equipa portista e Bruno Costa tem sido aposta nos últimos jogos. No Sporting, o cenário é ainda mais arriscado, já que Porro e Esgaio são as principais opções para a ala direita, Palhinha é peça fundamental no meio-campo, enquanto Pedro Gonçalves e Sarabia são indiscutíveis no ataque e dois dos três melhores marcadores da equipa (o outro é Paulinho).

Não será, por isso, um exagero dizer que Conceição e Amorim terão de gerir com pinças a utilização destes jogadores nas partidas deste domingo, podendo até poupar alguns deles, embora essa não seja uma estratégia habitualmente utilizada pelos dois treinadores.

Recorde-se que Uribe esteve perto de ver o quinto cartão no jogo da 19.ª jornada entre o F. C. Porto e o Famalicão, o que lhe permitiria cumprir castigo diante do Marítimo, numa partida em que não ia ser utilizado devido à presença na seleção da Colômbia, mas exagerou na dureza da falta que fez sobre um adversário e acabou por ser expulso, mantendo-se com quatro amarelos no campeonato.

No Sporting, Coates foi mais eficaz na estratégia e, diante do Braga, viu mesmo o cartão que lhe permitiu cumprir a suspensão no jogo de anteontem com a Belenenses SAD, disputado quando o central estava ao serviço do Uruguai.