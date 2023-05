Três feridos em confrontos entre adeptos de Sevilha e Roma

JN Hoje às 19:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Desacatos entre adeptos do Sevilha e da Roma, que disputam a final da Liga Europa, geram preocupação às autoridades presentes em Budapeste.

Sevilha e Roma disputam, esta quarta-feira, às 20 horas, a final da Liga Europa, em Budapeste, na Hungria, mas, antes do início do jogo, os apoiantes dos dois conjuntos já se defrontaram fora do relvado.

As altercações entre adeptos dos dois clubes nas imediações da Puskas Arena resultaram em três feridos, sendo que dois deles tiveram mesmo de ser transportados para o hospital.

PUB

Para além dos confrontos entre apoiantes dos dois conjuntos que se defrontam na final da competição, foram, também, detidos membros da claque do Slask Wroclaw.

De acordo com o jornal espanhol AS, os adeptos do clube polaco terão aproveitado a proximidade geográfica entre Budapeste, onde é disputada a final, e a Breslávia, na Polónia - 610 quilómetros separam as duas cidades - para reeditarem os confrontos verificados entre membros das claques do Slask e do Sevilha, em 2013, em encontro em Sevilha, para a Liga Europa.