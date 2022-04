Três golos de Son adiantam o Tottenham na luta pela Champions

JN Ontem às 22:09 Facebook

Aproveitando os deslizes de Arsenal e Manchester United, o Tottenham venceu no terreno do Aston Villa por 4-0. Heung-Min Son brilhou com três golos

Sem deslizar, o Tottenham aproveitou da melhor maneira as derrotas de Arsenal e Manchester United para se adiantar na luta pelo quarto lugar. Os spurs cilindraram o Aston Villa e venceram por 4-0, em encontro da 32.ª jornada da Liga inglesa.

Ao intervalo, o golo de Son aos 3 minutos dava vantagem aos visitantes, números ampliados na segunda parte por Kulusevski (50 minutos) e por mais dois golos do coreano.

O Tottenham é agora quarto classificado com 57 pontos, mais três que o Arsenal, e mais seis que West Ham e Manchester United.