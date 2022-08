Três grandes ao sprint até ao final do mercado     

Sérgio Conceição ainda deseja um médio box-to-box. Leão já reservou um "oito" na Grécia, mas não fechou as portas. Águias mantêm esperança por Ricardo Horta, mas há alternativas.

​​​​​​A sete dias do fecho do mercado - encerra a 1 de setembro -, os três grandes ainda lutam pelos ajustes finais dos plantéis, numa corrida que deverá durar até ao último segundo. Nem todos olham para a janela com a mesma necessidade, mas nenhum foge ao desejo de ver o figurino reforçado. Os dragões apostam ainda num médio, algo já quase garantido pelo Sporting, e as águias mantêm a esperança de resolver a novela Ricardo Horta.

No campeão nacional, e para tentar atenuar a saída de Vitinha para o PSG (41,5 milhões de euros), Sérgio Conceição ambiciona um médio "box-to-box". O alvo ainda se encontra escondido, embora tenha sido revelado interesse em André Almeida (ontem confirmado no Valência), Carlos Alcaraz (Racing) e Matias Zaracho (Atlético Mineiro). O técnico, sabe o JN, também deseja, caso surja uma oportunidade de negócio, um guardião para colmatar a saída de Marchesin. No entanto, a estrutura entende que Cláudio Ramos cumpre o papel.