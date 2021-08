Três grandes do futebol absorvem 80% dos investimentos

Arnaldo Martins e João Faria Hoje às 13:23 Facebook

Orçamento das equipas da Liga cresce 30 milhões de euros, mas crise leva a contenção quase geral. "G-15" vive realidade paralela.

Quase metade das equipas que participam na Liga 2021/22, competição que esta sexta-feira se inicia, com a disputa, em Alvalade, do jogo Sporting-Vizela vão ter o mesmo orçamento na nova temporada.

A crise e as poucas vendas realizadas até aqui explicam o abrandamento nas apostas. Ainda assim, os números indicam que, globalmente, as sociedades desportivas vão investir mais 30 milhões de euros, dois terços dos quais por intermédio do Sporting, que entra com o estatuto de campeão e com presença garantida na Champions, admitindo gastar mais 20 milhões de euros do que há um ano, ao investir 110 milhões.