Três grandes estão menos portugueses

Uma das conclusões possíveis de tirar das duas primeiras jornadas do campeonato é que os três grandes baixaram o número de jogadores portugueses utilizados no onze inicial. Fazendo a somatória das opções dos treinadores nos dois jogos da Liga, F. C. Porto, Benfica e Sporting tiveram, no total, 26 jogadores portugueses nas primeiras escolhas. Em comparação, na época passada foram 31 os eleitos.

O Sporting foi a equipa que teve mais lusos (11) no elenco principal. No jogo inaugural frente ao Braga, foram seis portugueses em campo, enquanto que diante do Rio Ave registaram-se cinco. Este número é inferior àquele obtido na época passada (14), mas os leões não são um caso isolado. O F. C. Porto na presente temporada apostou apenas em seis portugueses (três contra o Marítimo e outros três frente ao Vizela), metade do número de futebolistas lusos utilizados na época transata (12). O Benfica, curiosamente, aumentou o registo neste capítulo. As águias passaram de cinco para nove portugueses no onze inicial, mas ainda estão atrás do Sporting nesta contabilidade.

Leões na linha da frente