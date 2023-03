Três grandes mostram serviço de olho no regresso à casa-mãe

Benfica, F. C. Porto e Sporting têm um total de 23 jogadores emprestados, com desempenhos bem diferentes. Vários negócios em perspetiva no verão.

A cedência de atletas pode ter variadíssimos motivos - dar minutos aos mais jovens, emagrecer o plantel ou, até, reduzir a massa salarial -, e os três maiores clubes portugueses têm, no total, 23 futebolistas emprestados a outros emblemas, cujos futuros ainda são, a cerca de dois meses do final da época, uma incógnita. Tiago Dantas, Diogo Leite e Tiago Tomás, por exemplo, têm aproveitado a experiência em 2022/23 para mostrar serviço e sonhar com um eventual regresso ou, em alternativa, garantir bons negócios, respetivamente, a Benfica, F. C. Porto e Sporting.

As águias dominam o campeonato e também lideram no número de futebolistas com contrato e que estão a evoluir noutras paragens. São 11 os futebolistas nessa situação, com Julian Weigl a ser o mais cotado: o médio alemão está avaliado em 15 milhões de euros e, para já, tudo indica que a SAD encarnada opte por negociar a saída, em definitivo, já no próximo defeso, uma vez que o atleta nunca se adaptou realmente a Lisboa. O internacional germânico, atualmente no Borussia Monchengladbach, não é, no entanto, o que apresenta mais rendimento. Tiago Dantas já fez 29 partidas pelo PAOK e tem quatro golos marcados no campeonato grego, com o médio a ser seguido, bem de perto, por Tiago Gouveia, extremo que marcou cinco golos e fez outras tantas assistências no Estoril.