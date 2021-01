Três jogadores do Gil Vicente infetados com covid-19

JN/Agências Hoje às 19:23 Facebook

Denis, Ygor Nogueira e João Afonso falham o jogo com o Belenenses SAD, depois de terem acusado positivo nos últimos testes realizados.

O guarda-redes Denis, o defesa Ygor Nogueira e o médio João Afonso, do Gil Vicente, estão infetados com o novo coronavírus, confirmou à Lusa fonte oficial do clube, e falham o jogo com o Belenenses SAD, a decorrer esta segunda-feira.

Os resultados positivos, que incluem ainda um elemento da estrutura do futebol gilista, foram conhecidos após a ronda de testes realizada no prazo de 48 horas que antecede o duelo com os "azuis'.

A equipa agora treinada por Ricardo Soares volta a ser afetada pelo novo coronavírus, depois de 10 futebolistas, cinco elementos da equipa técnica e da estrutura de futebol, entre os quais o então técnico principal, Rui Almeida, e três elementos alheios ao futebol profissional terem realizado testes positivos em meados de setembro.