Três jogadores e um treinador do Standard Liège infetados

Três futebolistas e o treinador de guarda-redes do Standard Liège testaram positivo para o novo coronavírus, na véspera da receção ao Rangers, para o grupo D da Liga Europa, que também integra o Benfica.

"Os quatro foram de imediato colocados em quarentena e, como tal, não participarão no jogo de quinta-feira com o Rangers, e no de domingo contra o Saint-Trond VV", informou o Standard Liège, esta quarta-feira.

O clube indica que outros dois jogadores que testaram negativo, mas que coabitam com um dos positivos, também foram afastados do grupo até à realização de um segundo teste.

Os futebolistas que testaram positivo foram Moussa Sissako, Nicolas Raskin e Michel-Ange Balikwisha.

Na semana passada, a radiotelevisão pública belga RTBF informou que o Rangers tinha pedido para treinar no seu estádio na véspera do jogo, de modo a encurtar a sua estadia naquele país, particularmente afetado pela pandemia de covid-19.

Com uma incidência acumulada de 828,6 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, segundo a última atualização de dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, a Bélgica é o segundo país da União Europeia mais afetado pela covid-19, só atrás da República Checa (905,1).