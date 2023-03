Três jogadores em tratamento na preparação para Chaves

Sérgio Conceição orientou o último treino antes do jogo com o Chaves (sábado, às 20.30 horas), para a 23.ª jornada da Liga, sem a presença de três jogadores, que ainda se encontram em tratamento.

Veron, Galeno e Evanilson são os nomes que constam no boletim clínico, enquanto Francisco Meixedo já se encontra na fase de treino condicionado.

Recorde-se que Sérgio Conceição não fez a habitual antevisão ao jogo com o emblema de Trás-os-Montes, supostamente em protesto por ter sido alvo de uma queixa por parte da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O F. C. Porto segue no segundo lugar da Liga, com 51 pontos, a oito do rival e primeiro classificado, o Benfica.