Três jogos da AF Porto adiados devido ao coronavírus

Os encontros Barrosas-Freamunde, da Divisão de Elite, Raimonda-Roriz e G. D. C. Ferreira-Citânia de Sanfins, da 1.ª Divisão, marcados para domingo, foram adiados para prevenir o risco de contágio com o Covid-19.

Em comunicado, a Associação de Futebol do Porto anunciou o adiamento para 15 de abril de dois jogos da 1.ª Divisão, devido a risco de contágio, mas, entretanto, o JN apurou que também o Barrosas-Freamunde, do principal escalão distrital, foi adiado para 11 de abril.

"É melhor prevenir do que remediar", disse, ao JN, Alfredo Soares, diretor do Barrosas, uma das equipas que não vai a jogo este fim de semana.

A decisão de adiar os jogos, que deveriam decorrer nos concelhos de Felgueiras e Paços de Ferreira, surgiu após a A. F. Porto ter sabido que houve "contacto em ambiente desportivo, ainda que em segunda linha", com doente recentemente detetado como infetado por Covid-19 e ainda "com agente recém-regressado de zona considerada de risco", embora "até ao momento assintomático".

"Ainda que seja muito improvável ter ocorrido qualquer contágio em ambiente desportivo, mas para completa segurança e tranquilidade da prática desportiva, como mera medida de proteção de plano de contingência, determina-se o adiamento", lê-se na circular.

Entretanto, os clubes já estão a informar os adeptos. "Somos completamente alheios", escreveu o GDC Ferreira no Facebook.