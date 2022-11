Três jogos da Liga 3 no top 10 de assistências no último fim de semana

JN Hoje às 17:56 Facebook

Só os encontros no Estádio do Dragão, em Alvalade, no Municipal de Braga e nos Barreiros registaram mais adeptos do que o duelo entre a União de Leiria e o Sporting B, o mais concorrido da 8.ª jornada da Liga 3.

A 8.ª jornada da Liga 3 voltou a registar assistências acima da média nacional. O jogo entre União de Leiria e o Sporting B contou com 8.324 adeptos nas bancadas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, sendo essa a quinta melhor marca do último fim de semana.

A nível nacional, apenas três dos jogos que envolveram os quatro primeiros classificados da Liga e a receção do Marítimo ao Famalicão superaram esse registo.

41.730 adeptos assistiram, no Estádio do Dragão, à vitória do F. C. Porto diante do Paços de Ferreira (4-0). Em Alvalade, 27.324 espectadores viram o Sporting derrotar o Vitória de Guimarães (3-0).

Em Braga, o Estádio Municipal recebeu 13.004 adeptos para o duelo que opôs os bracarenses ao Casa Pia (0-1), enquanto o Marítimo-Famalicão (0-0) teve 9.438 fãs nas bancadas.

Ao Estoril-Benfica (1-5) assistiram 4.858 pessoas no Estádio Coimbra da Mota, número um pouco superior ao registado no Varzim-Vitória de Guimarães B (4.125). O Belenenses-Caldas (3.015) fecha o pódio de jogos com mais adeptos na última jornada da Liga 3.

Outro dado que salta à vista é a baixa afluência de espectadores aos jogos da Liga 2. De acordo com os dados disponibilizados pela Liga Portugal, apenas os encontros Leixões-Torreense (2.347) e Moreirense-F. C. Porto B (1.223) superaram a barreira dos mil adeptos. A partida com menor afluência aconteceu em Rio Maior, entre o Vilafranquense e o Tondela (179).

De recordar que a 12.ª jornada da Liga e da Liga 2 apenas ficará concluída esta segunda-feira, com os jogos Desportivo de Chaves-Santa Clara (20.15 horas) e Trofense-Benfica B (18 horas).