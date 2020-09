Três mães entre as tenistas presentes nos quartos de final do Open dos EUA

Hoje às 10:50 Facebook

O austríaco Dominic Thiem e o russo Daniil Medvedev asseguraram mais uma vitória no Open dos Estados Unidos, segundo "major" da época de ténis, enquanto a norte-americana Serena Williams liderou um grupo de mães até aos quartos de final.

A norte-americana Serena Williams, seis vezes campeã em Flushing Meadows, voltou a perder um "set", mas, ainda assim, conseguiu recuperar e levar a melhor diante a jovem grega Maria Sakkari, de 22 anos, pelos parciais de 6-3, 6-7 (6-8) e 6-3, em duas horas e 28 minutos.

Qualificada pela 15.ª vez na carreira para o lote das tenistas nos "quartos" do Open dos EUA, a tenista detentora de 23 títulos do Grand Slam, que em 2017 foi mãe de Alexis Olympia, vai medir forças com a búlgara Tsvetana Pironkova, a jogar o primeiro torneio desde que se estreou na maternidade, em abril de 2018, após a vitória desta diante a francesa Alizé Cornet, por 6-4, 6-7 (5-7) e 6-3.

Tal como Serena e Pironkova, a bielorrussa Victoria Azarenka, também ela mãe desde 2016, conquistou igualmente o direito de voltar a jogar os quartos de final, depois da última presença em 2015, ao superar a checa Karolina Muchova, por 5-7, 6-1 e 6-4.

A próxima adversária de Azarenka, finalista do US Open em 2012 e 2013, será a belga Elise Mertens, que surpreendeu a norte-americana Sofia Kenin, campeã do Open da Austrália e número quatro WTA, por duplo 6-3.

Thiem e Medvedev dominam em masculinos

Num dos duelos mais aguardados da jornada masculina, Dominic Thiem, número três do 'ranking' ATP e segundo cabeça de série, apresentou a sua melhor exibição nesta edição do US Open e não deu grandes oportunidades ao jovem canadiano Felix Auger-Aliassime (21.º ATP), de 20 anos, de impedir a derrota que acabaria por vir a sofrer, pelos parciais de 7-6 (7-4), 6-1 e 6-1, em apenas duas horas e sete minutos.

"Estava muito nervoso antes do encontro. Sabia que ia jogar contra um adversário fantástico. O segundo e terceiro 'sets' foram os melhores até ao momento nesta viagem até Nova Iorque. Estou a começar a encontrar aquela mistura que tinha na Austrália, ofensiva e defensiva, e a conseguir colocar muitas respostas em jogo. Vou tentar manter-me assim na próxima ronda", explicou o vice-campeão do Open da Austrália e Roland Garros.

Dominic Thiem Foto: EPA/JASON SZENES

No regresso aos quartos de final, o austríaco, de 27 anos, vai defrontar o australiano Alex de Minaur, 28.º colocado na hierarquia mundial, que superou o canadiano Vasek Pospisil em três partidas, por 7-6 (8-6), 6-3 e 6-2, para garantir pela primeira vez a qualificação para os quartos de final em Flushing Meadows.

Já o russo Daniil Medvedev, número cinco ATP e terceiro pré-designado, apenas precisou de uma hora e 38 minutos no Arthur Ashe Stadium para eliminar Frances Tiafoe, o último norte-americano em prova, pelos parciais de 6-4, 6-1 e 6-0, e marcar encontro na fase seguinte com o compatriota Andrey Rublev.

O 10.º cabeça de série, de 22 anos, eliminou o italiano Matteo Berrettini (8.º ATP), semifinalista há um ano em Nova Iorque, em quatro 'sets', por 4-6, 6-3, 6-3 e 6-3, e assegurou o regresso aos quartos de final, depois da presença em 2017.