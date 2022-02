Três minutos à Porto resolveram o problema

Nuno A. Amaral Ontem às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Arouca complicou a vida aos dragões na primeira parte, mas Vitinha, com um tiro soberbo, e Mbemba selaram a 16.ª vitória seguida da equipa de Sérgio Conceição

O F. C. Porto manteve a onda vitoriosa na deslocação a Arouca, num jogo decidido num piscar de olhos. Depois de um primeiro tempo em que os arouquenses conseguiram emperrar o ataque portista, o líder do campeonato acabou com a resistência do adversário em três minutos de fogo, o tempo que mediou entre o golo sensacional de Vitinha e o cabeceamento certeiro de Mbemba para o 2-0.