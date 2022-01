Três miúdos dão o salto para a equipa principal do Braga

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:23 Facebook

Guilherme Soares, Miguel Falé e Rodrigo Gomes estão em definitivo sob as ordens de Carlos Carvalhal.

A aposta na formação minhota continua no clube arsenalista. Guilherme Soares, Rodrigo Gomes e Miguel Falé, formados no Braga, fazem agora parte do plantel principal, depois de um período onde ainda competiam pelos escalões de formação. Juntam-se assim a Bruno Rodrigues, Buta, Gorby, Roger e Vitinha, que já trabalham apenas sob as ordens de Carlos Carvalhal.

Guilherme Soares estreou-se pela primeira equipa na época passada frente ao Portimonense e foi chamado para o encontro contra o F. C. Porto esta temporada, tendo sido muito elogiado por Carlos Carvalhal pela sua exibição.

Rodrigo Gomes é o jogador com mais participações para golo na equipa B, tendo feito o primeiro jogo pela equipa principal na época passada contra o Tondela.

Miguel Falé fez toda a sua formação no Minho, tendo representado os escalões sub-15, sub-17, sub-19 e sub-23 do Braga. Estreou-se pela primeira equipa no último encontro dos arsenalistas frente ao Arouca.