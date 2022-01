Três pontos e pouco mais no sorriso amarelo da águia

Miguel Pataco Hoje às 21:51, atualizado às 21:52 Facebook

Equipa de Nélson Veríssimo volta aos triunfos, graças a golos de Darwin Núñez e Gonçalo Ramos, mas exibição foi pobre. Arouquenses deram tudo pelo empate.

A águia reentrou no trilho dos triunfos no campeonato, depois do empate caseiro com o Moreirense, mas voltou a mostrar muito pouco futebol e não se livrou de um par de sustos perante a reação, na segunda parte, da equipa de Armando Evangelista. Os arouquenses lutaram até à exaustão, perderam uma oportunidade de ouro para o empate e continuam numa posição muito complicada na tabela.