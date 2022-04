Três portugueses entre os melhores sub-21 das ligas europeias

JN Hoje às 16:09 Facebook

Para além de Gonçalo Ramos, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes, também o braguista Yan Couto está no top-20 de jovens com melhor desempenho para o CIES.

O CIES revelou esta segunda-feira um estudo que destaca os 20 futebolistas com menos de 21 anos que têm tido o melhor desempenho nesta temporada do futebol europeu e dessa lista constam três jogadores portugueses.

O benfiquista Gonçalo Ramos é o melhor colocado, ao aparecer no oitavo lugar, enquanto o central sportinguista e o lateral do Paris Saint-Germain ocupam o 18.º e o 19.º lugares. Destaque ainda para Yan Couto, o lateral do Sporting de Braga, que figura na 16.ª posição.

Mais abaixo, no 36.º lugar, aparece Alexandre Penetra, central do Famalicão, que tem a particularidade de ser o jogador sub-21 com mais minutos de utilização na Liga.

Este estudo do Observatório do Futebol (CIES), que envolveu 32 ligas europeias, conclui ainda que Bukayo Saka (Arsenal), Mason Greenwodd (Manchester United) e Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld) têm sido os melhores sub-21 do futebol europeu.