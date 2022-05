Trevisan e Gauff em busca de uma final inédita em Roland Garros

JN Hoje às 15:34 Facebook

A semifinal do torneio francês junta duas estreantes nesta fase, em Grand Slams. Jovem prodígio Coco Gauff, que ainda não cedeu qualquer set em Paris, medirá forças com Martina Trevisan, que superou outra das jovens mais talentosas do circuito, Leylah Fernandez.

Martina Trevisan apurou-se pela primeira vez para as meias-finais de um Grand Slam, após ter derrotado a canadiana Leylah Fernandez, de 19 anos, por 2-1, com os parciais de 6-2, 6-7 e 6-3, em mais de duas horas.

A tenista italiana, número 59 do ranking WTA, entrou melhor na partida, quebrou cedo o serviço da adversária e embalou para um triunfo tranquilo no primeiro parcial.

Mesmo com dores no pé direito, que a obrigaram a ser assistida e a fizeram coxear ao longo do encontro, Fernandez, 18.ª na hierarquia mundial e finalista vencida no último US Open, voltou a demonstrar a atitude competitiva que lhe é reconhecida, salvou um "match point" a 5-4 e conseguiu levar o encontro para um decisivo terceiro set, após vencer o "tie-break" do segundo parcial por 7-3.

No tudo ou nada, Martina Trevisan chegou cedo aos 4-0, mas sentiu algumas dificuldades para fechar o encontro, acabando por selar o triunfo por 6-3.

Aos 28 anos, a italiana, natural de Florença, atinge o ponto mais alto da carreira, depois de ter batalhado contra uma depressão e uma anorexia, e vai discutir uma vaga na final de Roland Garros diante de outra estreante em meias-finais de torneios do Grand Slam, Coco Gauff.

A norte-americana, número 23 no ranking mundial, superiorizou-se à compatriota Sloane Stephens (64.ª), finalista do torneio em 2018, por 2-0, com os parciais de 7-5 e 6-2.

Impondo o seu estilo ofensivo, Gauff, uma das sensações da nova geração, continua sem ceder qualquer jogo no torneio, chegando à semifinal com legítimas aspirações em poder sonhar com a final.

A mais jovem tenista de sempre a chegar ao quadro final de um Grand Slam, na edição de 2019 do torneio de Wimbledon com apenas 15 anos, Coco Gauff conta no currículo com dois títulos WTA (Linz e Parma) e com vitórias mediáticas frente a Venus Williams ou Namoi Osaka.

Aos 18 anos, a norte-americana, que tem precisamente nas irmãs Williams as suas referências, está a um passo da primeira final no quadro de singulares de um Grand Slam, depois de ter marcado presença na final de pares no último US Open, confirmando que todo o entusiasmo criado em seu torno teve razão de ser.

Os quartos de final femininos de Roland Garros fecham amanhã. As russas Veronika Kudermetova e Daria Kasatkina discutem entre si uma vaga na semifinal, enquanto a número 1 mundial Iga Swiatek defronta a norte-americana Jessica Pegula.