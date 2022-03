Tribunal Arbitral do Desporto dá razão à UEFA e mantém sanções ao futebol russo

JN/Lusa Hoje às 17:30 Facebook

Esta decisão do tribunal confirma a exclusão do Spartak Moscovo da Liga Europa e o afastamento da seleção feminina do Euro2022.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) anunciou esta terça-feira ter rejeitado o pedido da Federação Russa de Futebol (RFS) para suspender as sanções impostas pela UEFA contra seleções e clubes russos, na sequência da invasão à Ucrânia.

A decisão do TAS mantém a exclusão do Spartak Moscovo da Liga Europa e o afastamento da seleção feminina do Euro2022, o que apenas poderá ser revertido caso exista uma decisão final do órgão de justiça arbitral sobre o recurso da federação russa.

Por outro lado, o TAS assinalou que não estava em causa o mérito do recurso da federação russa contra as sanções da UEFA, mas apenas a avaliação do pedido de efeito suspensivo, adiantando que se pronunciará "até ao fim desta semana" sobre idêntico pedido da RFS relativamente às sanções impostas pela FIFA.

Nessa altura, o tribunal com sede em Lausana (Suíça) decidirá se suspende a execução das sanções contra a seleção russa até que esteja concluído o julgamento do recurso da RFS, o que lhe poderia permitir disputar os play-off de qualificação para o Mundial2022.