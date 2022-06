Tribunal confirma anulação do castigo ao empresário Pedro Pinho

JN Hoje às 17:56 Facebook

O Tribunal Central Administrativo (TCA) rejeitou, sabe o JN, o recurso da FPF sobre a anulação do castigo imposto pelo Conselho de Disciplina (CD) a Pedro Pinho, agente de jogadores, na sequência de uma alegada agressão a um repórter de imagem da TVI no final do jogo entre o Moreirense e o F. C. Porto, na época 2020/21.

O castigo tinha sido levantado pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) em março deste este ano, depois do agente ter recorrido das conclusões do órgão disciplinar da FPF, que o tinha punido com 120 dias de suspensão e uma multa de 3.600 euros. A FPF pode, agora, recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo (STA).

De acordo com o acórdão do TCA a que o JN teve acesso, Pedro Pinho não pode ser sancionado disciplinarmente pelo CD pelos factos ocorridos após a partida em questão, já que o agente desportivo "não estava registado na LPFP na época 2020/2021, nem era considerado como agente desportivo".

"O RDFPF/20 aplica-se a todos os agentes desportivos que, a qualquer título ou por qualquer motivo, exerçam funções ou desempenhem a sua atividade no âmbito das competições organizadas pela Liga Portugal (art. 3º, nº1). Da definição de agente desportivo para efeitos de aplicação do mesmo Regulamento (art. 4º, nº 1, al. b)) não constam as funções de intermediário desportivo. Logo, atenta a matéria de facto provada, temos que o Demandante, enquanto intermediário desportivo, não estava registado na LPFP na época 2020/2021, nem era considerado como agente desportivo para efeitos de aplicação do Regulamento em causa, designadamente as normas relativas a procedimento e sanções disciplinares. Tal como decidiu o Acórdão recorrido", pode ler-se.

No final do encontro entre o Moreirense e o F. C. Porto da 29.ª jornada da época passada, em Moreira de Cónegos, um repórter de imagem da TVI foi agredido nas imediações do estádio dos minhotos, de acordo com as imagens que foram transmitidas pelo próprio canal.