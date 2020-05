Tribunal confirma suspensão de subidas à Liga holandesa

JN/Agências Hoje às 21:23 Facebook

Um tribunal de Utrecht confirmou, esta quinta-feira, a decisão da Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB) de terminar o campeonato 2019/20 sem subidas ou descidas, devido à pandemia de covid-19, depois de Cambuur e De Graafschaap terem recorrido à justiça.

As duas equipas ocupavam os dois primeiros lugares da "Eerst Divisie", o segundo escalão, sendo que o Cambuur liderava a prova, com 66 pontos, enquanto o De Graafschaap era segundo, com 62, quando as provas foram suspensas em março.

Após o governo dos Países Baixos ter prolongado, no mês passado, a proibição de eventos públicos, incluindo jogos de futebol à porta fechada, até 1 setembro, a KNVB decretou o final da temporada, não tendo sido atribuído o título de campeão, subidas e descidas.

Perante esta decisão, as duas formações perderam a possibilidade de subir à divisão principal, a "Eredivisie", e procuraram obter a promoção pela via judicial, que lhes foi agora negada.