Tribunal dá razão ao presidente do V. Guimarães por críticas a árbitro

JN Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, foi suspenso por um mês pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por críticas ao árbitro do jogo em Paços de Ferreira. Acórdão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revogou o castigo, mas a FPF ainda pode recorrer da decisão.

O TAD deu razão ao presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, que recorreu do castigo de um mês, aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF em novembro de 2022, na sequência de críticas, em vésperas do jogo, à equipa de arbitragem, liderada por Nuno Almeida, nomeada para a visita dos vimaranenses a Paços de Ferreira, para a 9.ª jornada da Liga.

Apesar de o acórdão do TAD ser favorável às pretensões do dirigente vitoriano, o caso não está encerrado, uma vez que a FPF ainda pode recorrer da decisão.

PUB

Em causa estão declarações do presidente do Vitória de Guimarães ao "Grupo Santiago", em que falou sobre o árbitro da partida na casa do Paços de Ferreira, o algarvio Nuno Almeida.

"O árbitro que foi nomeado para este jogo foi o mesmo que nos apitou em Braga. Na altura, falei com o Arquiteto Souto Moura para debater os problemas da inclinação do relvado do estádio, espero não ter que vir a falar com o Arquiteto Valdemar Leão sobre a possível inclinação do relvado de Paços de Ferreira. Espero que não. Quero acreditar que as coisas vão correr bem. Estamos apreensivos, mas com muita vontade de ir a Paços de Ferreira conquistar um bom resultado", referiu António Miguel Cardoso, na ocasião.

Para além do mês de suspensão, o dirigente foi ainda multado em 3570 euros pelas declarações proferidas.