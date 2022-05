Tribunal dá razão ao Sporting no diferendo com Rafael Leão

JN Hoje às 18:22 Facebook

Decisão, conhecida esta segunda-feira, permite aos leões receberem uma parte do salário do avançado português do AC Milan.

O diferendo que opõe o Sporting a Rafael Leão conheceu, esta segunda-feira, mais uma decisão favorável aos leões.

O avançado português perdeu uma ação interposta no Tribunal de Milão, confirmando-se, assim, que o Sporting possa receber parte do salário anual de Leão que está a ser penhorada.

Neste sentido, os leões vão receber brevemente 300 mil euros, que correspondem a 20% do vencimento que Rafael Leão aufere anualmente no AC Milan.

Recorde-se que este processo também está inserido no caso da decisão unilateral do jogador, de 22 anos, em rescindir o contrato que o ligava ao clube de Alvalade, na sequência da invasão a Alcochete, em 2018.