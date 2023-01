Tribunal decide que Juventus vai ser penalizada em 15 pontos

O Tribunal Federal de Recurso italiano vai penalizar a Juventus em 15 pontos na sequência do processo "Plusvalenze Gate".

O Tribunal Federal de Recurso italiano decidiu penalizar a Juventus com uma dedução de 15 pontos já na presente temporada. A decisão surge na sequência do processo "Plusvalenze Gate", que denuncia irregularidades financeiras em transferências de jogadores. Além disso, vários dirigentes vão ser suspensos: Fabio Paratici (dois anos e meio), Andrea Agnelli (dois anos), Arrivabene (dois anos), Pavel Nedved (oito meseS) e Cherubini (um ano e quatro meses).

Segundo a justiça italiana, a Juventus apresentou mais-valias fictícias nas demonstrações financeiras a 30 de junho de 2019, 30 de julho 2020 e trimestrais de 2021. Isto permitiu à Juventus reduzir os prejuízos e não necessitar de injetar capital, o que deu vantagens competitivas no mercado de transferências. A Juventus vai poder recorrer à decisão do Tribunal junto do Comité Olímpico Italiano.

De recordar que Giuseppe Chiné, representante legal do Conselho de Justiça da Federação Italiana de Futebol, tinha pedido em Tribunal uma dedução de nove pontos, algo que a instância achou inferior ao necessário. O jornal italiano "La Repubblica" noticiou ainda que a Juventus deve 19,6 milhões de euros a Cristiano Ronaldo.