Tribunal declara culposa insolvência da SAD do Beira-Mar

O Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro decidiu declarar culposa a insolvência da antiga Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Beira-Mar, responsabilizando três antigos administradores, o italiano Omar Scafuro, a título de dolo, o iraniano Majid Pishyar e a holandesa Patricia Bostyn, a título de culpa, revelou, esta quarta-feira, a agência Lusa, que teve acesso à sentença. O trio foi condenado a indemnizar os mais de 60 credores da SAD, ao mesmo tempo que perde quaisquer direitos sobre a insolvência e a massa insolvente.Os restantes ex-administradores, António Cruz, António Regala, Aminillah Pishyar e Carlos Eduardo de Deus Pereira, foram absolvidos.

De acordo com o documento da sentença, datado de 11 de novembro, o tribunal deu como provado que o italiano Omar Scafuro praticou atos concretos de diminuição do património da sociedade, por ter cedido em 2014 os direitos televisivos no valor de 175 mil euros à empresa Pieralisi, violando as regras de preservação do património da devedora. Violou também as regras de contabilidade por ter feito desaparecer documentos da insolvente relativos ao período entre 2013 e 2015. O juiz considerou que houve violação dos deveres de elaboração, fiscalização e depósito das contas, responsabilizando aqui, além de Omar Scafuro, também Majid Pishyar e Patrícia Bostyn.

Os três ex-administradores foram condenados a indemnizar os mais de 60 credores da SAD no montante dos crédtios não satisfeitos (mais de 11 milhões de euros), incluindo o próprio clube, que reclama uma dívida de 3,1 milhões de euros. Além da perda de direitos sobre a massa insolvente, Scafuro, Pishyar e Bostyn foram inibidos por oito, quatro e três anos, respetivamente, para "administração de património de terceiros, bem assim, para o exercício do comércio, para a ocupação de qualquer cargo titular de órgão de sociedade comercial ou civil, associação ou fundação privada de atividade económica, empresa pública ou cooperativa".