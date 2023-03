Tribunal italiano mantém castigo de dois jogos a José Mourinho

O Tribunal desportivo italiano rejeitou o recurso de José Mourinho, que pretendia levantar a suspensão de dois jogos.

José Mourinho vai mesmo ficar afastado do banco de suplentes por dois jogos. Após a expulsão contra a Cremonese, o treinador português queixou-se do tratamento discriminatório do quarto árbitro Marco Serra e foi castigado com dois jogos de suspensão.

A Roma recorreu então da decisão e a pena ficou em suspenso, por isso é que Mourinho pôde orientar a equipa diante da Juventus. Porém, o Tribunal desportivo italiano - Corte de Apelo - rejeitou o pedido do clube em anular o castigo.

Assim sendo, José Mourinho vai falhar as partidas contra o Sassuolo e a Lazio.