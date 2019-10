Tribunal julga "improcedente" providência cautelar do presidente do Académico

JN Hoje às 19:44 Facebook

A providência cautelar apresentada pelo presidente do Académico de Viseu e pelo clube, para suspender o procedimento cautelar interposto pelo antigo diretor desportivo, foi julgada "improcedente" pelo Tribunal Judicial de Viseu.

"Pelo exposto, julgo integralmente improcedente a oposição e, em consequência, mantenho na sua integralidade os termos do arrolamento decretado nestes autos", pode ler-se na sentença assinada pelo juiz José Alberto Simões do Nascimento.

A 26 de julho, o Tribunal Judicial de Viseu tinha dado provimento a uma providência cautelar interposta por André Castro, o ex-diretor desportivo do Académico de Viseu, suspendendo a alienação de 51% das ações que António Albino, presidente da SAD e clube, alega pertencerem-lhe.

Posteriormente, António Albino e o clube avançaram com uma providência cautelar (a qual foi agora julgada improcedente) com vista a suspender os efeitos produzidos pelo procedimento interposto pelo ex-diretor desportivo.

Segundo o juiz que produziu a sentença, "nenhum meio de prova foi produzido, pessoal ou documental, que infirmasse o considerado receio de extravio, ocultação ou dissipação dos bens arrolados".

"Por assim ser, conclui-se, inexistem factos novos que devam ser considerados, porque não antes ponderados, e os novos meios de prova produzidos, que antes não haviam sido considerados pelo tribunal, não afastam os fundamentos da providência decretada (...) ou dissipação dos bens arrolados - nem determinem a sua redução", refere a sentença.

André Castro, ex-diretor desportivo do Académico de Viseu, clube da LigaPro, e que atualmente desempenha essas mesmas funções no Leixões, da mesma divisão, reclama a titularidade de 51% das ações da SAD do Académico de Viseu através da empresa Sportvision, da qual era sócio com a mulher, Daniela Lima, e com o presidente António Albino.

O tema foi levado a uma assembleia-geral do clube, em 27 de janeiro de 2018 e, na ocasião, a advogada do Académico de Viseu e atual presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Célia Sérgio, garantiu que "António Albino é dono de 51% da SAD, a título pessoal" e que "a Sportvision não é detentora de qualquer capital social da SAD do Académico de Viseu".