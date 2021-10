Tribunal recomenda arquivamento de acusação de Kathryn ​​​​​​​Mayorga contra Cristiano Ronaldo

Augusto Correia Ontem às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Um tribunal de Las Vegas recomendou o arquivamento do processo civil movido pela norte-americana Kathryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo.

"Estamos contentes por ver que o tribunal reviu esta matéria e mostrou vontade de aplicar a lei aos factos, recomendando o arquivamento do caso civil contra Ronaldo", disse o advogado do futebolista português, Peter Christiansen, citado pela Eurosport.

Os advogados de Mayorga têm 14 dias para recorrer desta decisão, a segunda desfavorável à jovem norte-americana que acusou Cristiano Ronaldo de violação. O processo criminal movido contra o internacional português já tinha sido arquivado. Com esta decisão, o cível parece ir pelo mesmo caminho.

Neste processo cível, Mayorga pedia uma indemnização de 64,4 milhões de euros, dividida em três partes iguais: cerca de 21,2 milhões pela "dor e sofrimentos passados", outro tanto "pela dor e sofrimento futuros", e mais 21,2 milhões por danos punitivos. Acrescem despesas e honorários jurídicos no valor de 2,95 milhões de euros, para um total de 64,4 milhões.

Cristiano Ronaldo foi acusado de violação e assédio sexual após um encontro com Katrhyn Mayorga, em 2009. O jogador português admitiu a interação sexual, que diz ter sido consentida.

O caso foi revelado em 2018, na revista alemã "Der Spiegel", embora já tivesse sido abordado um ano antes na montanha de revelações que foi o caso "Football Leaks". Na ocasião, Ronaldo negou "firmemente as acusações" de Mayorga. "A violação é um crime abominável que vai contra o que sou e em que acredito", disse o jogador português.

PUB

Em 2019, Ronaldo já tinha pedido o arquivamento deste processo cível, na sequência do encerramento do processo judicial, que corria na procuradoria de Clark County, no estado do Nevada, e que ilibou o futebolista português.

Em 2009, quando os factos ocorreram, Cristiano Ronaldo pagou 340 mil euros a Kathryn Mayorga num acordo extrajudicial, para evitar uma queixa de abuso sexual. Em 2018, a jovem moveu um processo jurídico contra o futebolista, alegando estar "mentalmente incapacitada" quando concordou com as condições do acordo alcançado nove anos antes.