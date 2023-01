Tribunal revoga castigo de dois jogos de interdição do Estádio da Luz

JN Hoje às 16:55 Facebook

O Benfica viu o Supremo Tribunal Administrativo confirmar a revogação do castigo de dois jogos de interdição do Estádio da Luz, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 2020, após um jogo com o Sporting de Braga para a Taça de Portugal, pelo alegado apoio dos encarnadas a claques ilegais.

A posição do Supremo Tribunal Administrativo confirma as deliberações do Tribunal Arbitral de Desporto e do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), sendo que em ambos os casos o Conselho de Disciplina da FPF decidiu recorrer da decisão.

No acordão do Supremo Tribunal Administrativo pode ler-se que "a FPF, perante a negação de provimento à sua apelação, vem pedir revista do acórdão do TCAS apontando-lhe erro de julgamento de direito", mas "no âmbito da "apreciação preliminar sumária" que cumpre a esta Formação fazer, torna-se bastante claro que a presente revista da FPF não deverá ser admitida".

"Para além de estarmos perante uma total sintonia entre as decisões que revogaram o acórdão punitivo de 21.07.2020 - "acórdão arbitral" e "acórdão judicial" - constatamos que o discurso fundamentador do acórdão recorrido se mostra aceitável, quer na subsunção que faz da factualidade provada aos conceitos legais - mormente ao conceito legal de apoio - quer na apreciação jurídica consequente, daí derivada, no sentido do não preenchimento da infração disciplinar que justificara o sancionamento", acrescenta aquela entidade.

Sem possibilidade de novo recurso para o Conselho de Disciplina da FPF, o caso fica encerrado.