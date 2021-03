Tribunal suíço invalida parte da investigação a Infantino

JN/Agências Hoje às 20:01 Facebook

O Tribunal Penal Federal da Suíça invalidou, esta quinta-feira, alguns aspetos da investigação do promotor especial Stefan Keller, que se debruçou sobre possíveis delitos do presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou o organismo de cúpula do futebol mundial.

Segundo o tribunal, Keller excedeu o âmbito da investigação para que foi designado, que versava particularmente uma série de reuniões de Infantino com o antigo promotor geral da área fiscal da Suíça, Michael Lauber, que então investigava a corrupção no futebol.

"Em vez de cumprir esse mandato, Keller -- que nove meses depois ainda não ouviu o presidente da FIFA -- abordou nas suas pesquisas questões que nada têm a ver com o mandato que recebeu", pode ler-se na nota daquele organismo.

A decisão do Tribunal Penal Federal anula os interrogatórios de Keller com outras pessoas que caem fora do âmbito das suas competências, sendo eliminados do expediente.

O suíço iniciou no final de julho de 2020 uma investigação penal a Infantino, com uma reunião de 2017 com Lauber no centro do caso, com notícias de dezembro a darem conta do uso de um avião privado pelo líder da FIFA.

Keller avança que podem estar em causa vários delitos, de abuso de poder a violação do segredo de justiça, além de incitação a prática criminosa.