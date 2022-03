Tribunal suíço pede 28 meses de prisão para presidente do PSG

JN Hoje às 19:07 Facebook

Nasser Al-Khelaifi é suspeito de corrupção para garantir os direitos televisivos dos Mundiais de 2026 e 2030 para a operadora BeIN, da qual também é presidente.

O escândalo "FIFAgate" continua a mexer e esta terça-feira o tribunal de Bellinzona, na Suíça, pediu 28 meses de prisão para Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, por suspeitas de corrupção e tráfico de influências que levaram o canal "BeIN", do qual também é presidente, a garantir os direitos televisivos dos Campeonatos do Mundo de 2026 e 2030.

A notícia foi avançada pelo jornal francês "L"Equipe", adiantando que, Jérôme Valcke, secretário-geral da FIFA à altura dos factos, também está envolvido, com o tribunal a pedir 35 meses de prisão para ele por "repetida gestão desleal agravada". O grego Konstantinos Nteris é o terceiro réu do processo e arrisca uma pena de 30 meses de prisão.

Recorde-se que em 2020, pelo mesmo processo, Nasser Al-Khelaifi e os restantes suspeitos foram absolvidos pelo Tribunal Penal Federal.</p>

Espera-se que a sentença final seja proferida dentro de algumas semanas.