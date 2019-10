"Tridente" Griezmann, Messi e Suárez dá triunfo ao Barcelona em Eibar

Hoje às 16:07 Facebook

O Barcelona venceu este sábado na visita ao Eibar, por 3-0, e assumiu a liderança provisória na Liga espanhola, num jogo em que os golos pertenceram ao tridente ofensivo Griezmann, Messi e Luís Suárez.

Com Nelson Semedo no banco, entrou na segunda parte para o lugar de Sergi Roberto, Griezmann desbloqueou cedo o marcador -- num terreno em que o Barça tinha empatado na última época -, ao marcar logo aos 13 minutos.

Uma transição rápida permitiu ao reforço internacional francês fugir pelo lado esquerdo do ataque, deixando a defesa do Eibar, na qual Paulo Oliveira se manteve a titular no eixo, e surgir na cara do guarda-redes.

Os catalães, que somaram a quarta vitória consecutiva em La Liga, apenas dilataram o marcador já no segundo tempo, com Messi a fazer o 2-0, aos 58, e Suárez o 3-0, aos 66, numa 'oferta' do argentino.

Na próxima jornada, em 26 de outubro, o Barça deveria receber o rival Real Madrid, mas o conflito na Catalunha, na sequência da detenção de vários políticos independentistas, levou ao adiamento do jogo, com os dois clubes a proporem a realização do encontro a 18 de dezembro.

O Barcelona lidera provisoriamente o campeonato, com mais um ponto e um jogo do que o Real Madrid, que ainda hoje visita o Maiorca, em jogo da nona jornada.