Trigémeos e uma rivalidade que vem (mesmo) do berço

Enquanto Carolina conta as horas para ver o F. C. Porto campeão, Pedro mantém a esperança pintada a verde e pede uma ajuda ao benfiquista Rodrigo.

No dia em que celebraram o 15.º aniversário do casamento, os progenitores fazem questão de esclarecer a curiosidade logo para início de conversa com o JN. Nuno até é do F. C. Porto, mas não condicionou minimamente a escolha clubística dos filhos, Ana só liga ao futebol quando joga a seleção nacional.

Segue, então, a explicação na primeira pessoa. "Não sei, sou do F. C. Porto só porque sim", diz Carolina que, pelo contrário, tem uma explicação bem rigorosa para a escolha do irmão Rodrigo. "O meu avô, portista, disse que não lhe falava mais se ele fosse do Benfica. E ele, como é do contra, é do Benfica", ri-se a mais nova do trio, enquanto o irmão "do meio" nem hesita quando lhe perguntam pela paixão sportinguista.