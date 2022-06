Trincão à espera que o Barcelona arrume a casa

André Bucho Hoje às 01:06 Facebook

Extremo português deseja evoluir em Alvalade, por empréstimo, mas o processo está em "banho-maria"

Francisco Trincão continua no topo da lista de prioridades para reforçar o plantel este verão. O extremo do Barcelona, que esteve cedido ao Wolverhampton na temporada passada, é o maior desejo de Ruben Amorim e a SAD leonina conversa, há vários dias, com os catalães para contar com o jogador, mas o processo não tem registado desenvolvimentos. Os problemas financeiros que o gigante espanhol ultrapassa fazem com que as prioridades estejam noutro lado - fechar a renovação de Ousmane Dembelé e vender Frenkie de Jong, por exemplo - pelo que as discussões por Trincão não sofrerão, ao que o JN apurou, grandes avanços nos próximos dias.

O principal problema continua presente: o Barcelona quer fazer encaixe financeiro com o português, o Sporting quer receber o jogador por empréstimo, uma vez que os 20 milhões de euros exigidos pelo emblema espanhol estão bem acima da carteira de gastos de Alvalade. Ainda assim, a vontade do jogador é vestir de verde e branco na próxima temporada, algo que joga a favor das pretensões leoninas.