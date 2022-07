Trincão acerta detalhes e já é leão

Extremo chega por empréstimo do Barcelona mas com cláusula de compra. Avançado já visitou Alcochete.

Tudo finalizado entre Francisco Trincão e Sporting, depois das negociações bem sucedidas com o Barcelona. O extremo já esteve em Alcochete e em Alvalade e deverá ser oficializado como reforço esta quarta-feira, seguindo de imediato para o Algarve, onde integrará o estágio dos leões. O jogador, de 22 anos, chega numa primeira fase por empréstimo, com a SAD leonina a desembolsar três milhões de euros de imediato, garantindo 10% do passe, ficando com uma cláusula de compra opcional que se poderá tornar definitiva após o cumprimento de um determinado número de jogos e que permitirá adquirir mais 40% do passe.

Como consequência da boa impressão que deixou em Xavi no arranque dos trabalhos do Barcelona, os catalães asseguraram ainda uma cláusula de recompra caso o negócio passe a definitivo. O valor dessa cláusula inicia-se nos 15 milhões de euros e é progressiva ao longo de três temporadas, chegando aos 20 milhões de euros.